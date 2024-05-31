Москва, 31 мая, 2024, 08:53 — ИА Регнум. После выброса корональной массы на Солнце 29 мая на Земле началась магнитная буря, которая будет продолжаться почти сутки. Об этом 31 мая сообщила на сайте Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

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«В конце суток 30 мая зарегистрировано возмущение магнитного поля», — говорится в сообщении.

По данным учёных, пока на Земле степень возмущённости магнитного поля не повысилась даже до минимального уровня G1 (слабый), однако в период с 31 мая по 1 июня прогнозируется магнитная буря мощностью G3 (сильный) по шкале, в которой мощность G5 является экстремальной.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв заявил, что вспышка на Солнце класса Х1.4/2B от 29 мая повлияет на Землю. Учёный уточнил, что в ходе неё произошёл крупный выброс корональной массы в сторону Земли.

На Солнце 15 мая в 05:09 мск произошла вспышка самого высокого класса X. Она сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи, и уровень опасности на тот момент составлял S2 (умеренно) по шкале из пяти показателей.

На Земле 10 мая в первый раз за последние 20 лет наблюдалась магнитная буря пятого, высшего уровня. Солнце в период с 7 по 9 мая выбросило в сторону планеты четыре облака плазмы исключительного размера.

Специалисты за сутки 10 мая зарегистрировали четыре вспышки. В ночь на 11 мая на Солнце зафиксировали вторую по силе вспышку за семь лет, которую классифицировали как событие уровня X5.8.

Директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов в беседе с ИА Регнум рассказал, что Солнце сейчас находится на пике своей активности. При этом, по его словам, бояться магнитных бурь не стоит.