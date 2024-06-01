Москва, 1 июня, 2024, 10:18 — ИА Регнум. Новую сильнейшую вспышку самого высокого класса Х зафиксировали на Солнце 1 июня, сообщил Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

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Как сказано на сайте учреждения, её зафиксировали в 01:03 по московскому времени. Вспышка длилась 17 минут. Её классифицировали как событие уровня X1.1.

Как сообщало ИА Регнум, предыдущая вспышка класса Х1.4/2B произошла 29 мая, она длилась 87 минут. В беседе с агентством руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв заявил, что она окажет влияние на Землю, так как произвела крупный выброс. По его словам, магнитные бури могут продлиться от десяти до 20 часов. При этом бури ожидаются уровня от G2 до G3.

Информацию о возможных магнитных бурях также размещал ИПГ 31 мая. По данным учёных, пока на Земле степень возмущённости магнитного поля не повысилась даже до минимального уровня G1 (слабый), однако в период с 31 мая по 1 июня прогнозируется магнитная буря мощностью G3 (сильный) по шкале, в которой мощность G5 является экстремальной.

10 мая стало известно, что на Земле впервые за последние 20 лет наблюдалась магнитная буря пятого, высшего уровня. С 7 по 9 мая Солнце выбросило в сторону планеты четыре облака плазмы исключительного размера.

Директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов в беседе с ИА Регнум заявил, что Солнце сейчас находится на пике своей активности, но бояться магнитных бурь не стоит. По его словам, за время солнечного цикла (примерно 11 лет солнечной активности) Земля испытывает примерно 600 магнитных бурь. Вместе с тем эксперт призвал принимать во внимание воздействие на людей и на технические системы на планете и в космосе.