Москва, 10 июня, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Российские военные группировки войск «Запад», «Север» и «Юг» за сутки улучшили положение в зоне спецоперации, нанеся удары по ВСУ и отразив ряд контратак, сообщил 10 июня официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

Группировка войск «Запад» нанесла удары по ВСУ возле села Серебрянка в ДНР, а также у сёл Берестовое, Синьковка Тимковка в Харьковской области. Украинская армия потеряла при этом 570 военных, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin калибра 155 мм американского производства, гаубицу М777 производства США калибра 155 мм, гаубица «Мста-Б» калибра 152 мм, две гаубицы Д-30 калибра 122 мм и гаубицу L119 британского производства калибра 105 мм.

Подразделения группировки российских войск «Север» нанесли удары по украинской армии в Харьковской области в районах города Волчанск, сёл Весёлое, Гоптовка, Радянское и посёлка Тихое. Российские военные отразили семь контратак ВСУ. Украинская армия потеряла за сутки до 255 военных, САУ «Акация» калибра 152 мм, две Д-30 и две станции контрбатарейной борьбы.

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