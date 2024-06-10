Москва, 10 июня, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Средства ПВО российской армии в ходе специальной военной операции сбили истребитель МиГ-29 ВВС Украины, заявил 10 июня на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

Он добавил, что средства ПВО также за сутки перехватили противокорабельную ракету «Нептун», две американские противорадиолокационные ракеты HARM, две французские управляемые авиабомбы Hammer, две американские авиабомбы JDAM, семь реактивных снарядов РСЗО «Ураган» и американской HIMARS. Также сбили 51 беспилотник.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 611 самолётов, 276 вертолётов, 25 514 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, Конашенков 8 июня сообщил, что российские средства ПВО сбили многоцелевой вертолёт Ми-8 украинских ВВС. Они также за сутки уничтожили четыре ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха», противокорабельную ракету «Нептун» и 71 БПЛА.

30 мая средства ПВО ВС России сбили украинский сверхзвуковой истребитель Су-27. Кроме того, российские военные в течение суток уничтожили 24 дрона ВСУ, восемь ракет ATACMS и противорадиолокационную ракету HARM.