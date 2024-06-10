Москва, 10 июня, 2024, 13:36 — ИА Регнум. ВСУ за сутки потеряли до 395 военных от действий группировок войск «Север» и «Восток» Вооружённых сил России. Об этом 10 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

Он отметил, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и украинской теробороны в районах Волчанска, Весёлого, Гоптовки, Радянского и Тихого в Харьковской области, а также отразили семь контратак штурмовых групп.

«Потери противника за сутки составили до 255 военнослужащих, девять автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», две 122-мм гаубицы Д-30 и две станции контрбатарейной борьбы», — сказал Конашенков.

Генерал добавил, что от действий группировки войск «Восток» ВСУ потеряли до 140 военных, два автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

Как передавало ИА Регнум, 9 июня Конашенков сообщил, что подразделения группировки «Север» ВС России отразили семь контратак ВСУ. Потери противника составили до 225 военных, семь автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и три полевых склада боеприпасов.

8 июня Конашенков проинформировал, что войска российской группировки «Север» продолжили продвигаться в глубину обороны ВСУ в Харьковской области. Он уточнил, что за сутки противник потерял на этом направлении до 180 бойцов, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицу Д-20 и две станции РЭБ «Буковель-AD».

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 6 июня признал, что для ВСУ сложилась сложная ситуация у Купянска в Харьковской области. Он уточнил, что Вооружённые силы России атакуют позиции украинской армии с двух направлений.