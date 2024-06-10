Москва, 10 июня, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Российские дипломы востребованы среди иностранных учащихся, заявил 10 июня Владимир Путин в приветствии к участникам международного форума министров образования «Формируя будущее».

Алексей Мальгавко/РИА Новости

«Ведущие отечественные университеты по праву занимают достойные позиции в мировых рейтингах, а российские дипломы востребованы среди иностранных учащихся», — зачитал приветствие российского лидера министр просвещения Сергей Кравцов.

Россия выступает за создание условий для раскрытия потенциала и талантов молодых людей. Москва открыта для всестороннего сотрудничества в сфере образования, готова делиться опытом, подчеркнул Путин. В приветственном слове президент также отметил, что Россия развивает педагогические, студенческие и ученические обмены.

Международный форум министров образования «Формируя будущее» проходит в Казани 10–11 июня. В нём принимают участие более 100 представителей зарубежных стран. В рамках деловой программы участники обсудят темы, касающиеся актуальных вызовов международной образовательной среды, системы ценностей, воспитания, оценки качества и доступности образования. В рамках форума состоится встреча министров образования стран — участниц БРИКС.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Путин заявлял, что для сохранения суверенитета страны необходимо повышать качество образования и внедрять воспитательную составляющую. Он отметил, что в России возвращаются к традициям, берут самое лучше от советского образования.

В мае этого года президент включил замену иностранных образовательных платформ на отечественные в задачи госполитики в области исторического просвещения. Стратегия предполагает единую методику преподавания истории, начиная с дошкольного уровня.

Путин 17 мая заявил, что в пандемию сократилось количество студенческих обменов между Россией и Китаем. Однако российский лидер выразил уверенность, что это число будет расти. В этой связи СПбГУ откроет совместный с харбинским политехом образовательный центр, который станет одним из флагманов двустороннего сотрудничества в сфере образования.