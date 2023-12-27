Москва, 27 декабря, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Для сохранения суверенитета России необходимо повышать качество образования и внедрять воспитательную составляющую, заявил 27 декабря президент Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам учителей и наставников.

Дарья Драй ИА REGNUM

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Он отметил, что в России возвращаются к великим традициям, берут самое лучше от дореволюционного и советского образования, восстанавливают воспитательную и ценностную составляющие.

«Для нашего суверенитета это также важно, как и повышение качества преподавания, внедрения в образовательный процесс передовых технологий», — сказал Путин.

Президент также указал на важность наставничества и процитировал основоположника дошкольной педагогики Константина Ушинского, назвавшего воспитание одним из величайших дел в истории.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября Путин заявил, что доступность дошкольного образования в России достигла 99%. Он подчеркнул важность постоянно улучшать условия для образования детей. Президент также сообщил, что за последние 4,5 года в стране построили более 900 новых школ, в которых создано более 540 тыс. дополнительных мест.

14 декабря глава государства во время прямой линии заявил о необходимости создать фундаментальную государственную версию учебника истории, чтобы донести её до всех. Он напомнил, что сегодняшние дети вскоре станут полноценными гражданами.