Москва, 8 мая, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин включил замену иностранных образовательных платформ на отечественные в задачи госполитики в области исторического просвещения. Указ главы государства был опубликован 8 мая на сайте официального опубликования правовых актов.

РИА Новости / Павел Бедняков

«Задачами, связанными с формированием каналов получения достоверной исторической информации и обмена такой информацией, являются… замена иностранных образовательных цифровых платформ отечественными аналогами», — сказано в документе.

Как передавало ИА Регнум, глава государства 8 мая утвердил основы государственной политики в области исторического просвещения. Документом определяются цели, принципы и механизмы реализации государственной политики России в области исторического просвещения.

Стратегия предполагает единую методику преподавания истории, начиная с дошкольного уровня, и координацию усилий в борьбе с использованием Западом фальсификации истории как оружия. Целями исторического просвещения указаны формирование общероссийской гражданской идентичности и укрепление Русского мира.

В декабре 2023 года Владимир Путин заявлял, что в стране должна существовать фундаментальная государственная версия истории. Во время создания нового учебника редакцию прошли более 60 версий текста, отмечал он. В прошлых вариантах пособий внимание часто уделяли не самым значимым историческим событиям, добавил президент.