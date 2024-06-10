Брянск, 10 июня, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Четыре украинских дрона сбили за ночь российские силы противовоздушной обороны над Брянской областью, сообщили 10 июня в Минобороны.

MOD Russia/Global Look Press

Украинская армия применила беспилотники самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре БПЛА над территорией Брянской области», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Александр Богомаз утром 10 июня проинформировал о четырёх беспилотниках ВСУ, сбитых над территорией Брянской области. О первой глава региона сообщил ночью, о трёх остальных — утром.