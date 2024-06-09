Брянский район, Брянская область, 10 июня, 2024, 01:13 — ИА Регнум. Российские военные в ночь на 10 июня пресекли очередную попытку киевского режима совершить теракт с применением беспилотника на территории Брянской области. Дрон ВСУ обезвредили над Брянским районом, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз в Telegram-канале.

Он добавил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены пункты дислокации операторов ударных беспилотных летательных аппаратов («Птахи Мадяра») и иностранных наёмников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 131 районе, проинформировал 9 июня официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. За это же время российские силы ПВО перехватили 66 беспилотных летательных аппаратов и 13 реактивных снарядов Himars.

В ночь на 8 июня силами противовоздушной обороны в регионах России сбили и перехватили 25 беспилотников самолётного типа киевского режима. Два дрона были сбиты над Ростовской областью, один уничтожили и два перехватили над территорией Белгородской области, над территориями Брянской и Тульской областей обезвредили по одному БПЛА, три уничтожили над Астраханской областью, пять беспилотников уничтожили и четыре перехватили над Крымом. Над Кубанью нейтрализовали шесть украинских беспилотников.