Брянск, 10 июня, 2024, 08:07 — ИА Регнум. Ночью 10 июня в небе над Брянской областью была пресечена попытка украинских боевиков совершить налёт с использованием беспилотников самолётного типа. По информации губернатора региона Александра Богомаза, ВСУ запустили три дрона.

Иван Шилов ИА Регнум

«Беспилотники были уничтожены над Навлинским районом силами противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз в Telegram-канале, поблагодарив российских бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 10 июня ВС РФ пресекли очередную попытку киевского режима совершить теракт с применением беспилотника на территории Брянской области. Дрон ВСУ обезвредили над Брянским районом.

В иностранных СМИ обсуждается информация о том, что 9 июня самолёт украинских боевиков впервые нанёс удар по объекту на территории России за пределами Крымского полуострова и новых регионов. Отмечается, что под Белгородом был обстрелян «российский командный узел». При этом не называется, какой был применён боеприпас и чьего он производства.

Мощные удары российских военных авиабомбами уничтожили вражеские позиции в посёлке Нью-Йорк в ДНР. Удар одновременно наносился тремя ФАБами.