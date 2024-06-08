Москва, 8 июня, 2024, 08:05 — ИА Регнум. В ночь на 8 июня силами противовоздушной обороны в регионах России были сбиты и перехвачены 25 беспилотников самолётного типа киевского режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

По информации Министерства обороны, украинские БПЛА были нейтрализованы в небе над семью регионами РФ.

Уточняется, что два дрона сбиты над Ростовской областью, один уничтожен и два перехвачены над территорией Белгородской области, над территориями Брянской и Тульской областей обезврежено по одному БПЛА, три уничтожены над территорией Астраханской области, пять беспилотников уничтожены и четыре перехвачены над Крымом. Над Кубанью перехвачены шесть украинских беспилотников.

Подробности уничтожения вражеских дронов не приводятся.

Как сообщало ИА Регнум, над территорией Выгоничского района Брянской области ночью 8 июня силами ПВО уничтожен украинский беспилотник самолётного типа, информировал глава региона Александр Богомаз.

В селе Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области 7 июня дрон ВСУ атаковал автомобиль, в котором ехала семья из трёх человек. В результате атаки погибла женщина, ещё два человека пострадали.

Украинских боевиков настигнет возмездие со стороны армии России на поле боя после атаки на херсонское село Садовое. Противника не пощадят, заявил 7 июня сенатор от региона Игорь Кастюкевич.