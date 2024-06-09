Вена, 10 июня, 2024, 01:02 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт, летевший из Испании в Вену, попал в сильный град. В результате разгула стихии получили повреждения стёкла в кабине пилотов, обшивка и фактически был разбит нос фюзеляжа. Ни пассажиры, ни экипаж не пострадали. Об инциденте сообщили в авиакомпании Austrian Airlines.

Град

Рейс OS434 был из Пальма-де-Мальорки в Вену. Уже на подлёте к месту назначения самолёт попал в грозовую ячейку, которая, по словам экипажа, не отображалась на метеорадиолокаторе.

Как заверили в авиакомпании, самолёт сумел благополучно приземлиться в аэропорту Вены.

«Технический персонал оценивает нанесённый самолёту ущерб», — добавили в авиакомпании.

Как сообщало ИА Регнум, один человек погиб и около 20 пострадали во время урагана в Карачаево-Черкесии. На Черкесск обрушился мощный град с дождём.

В апреле в Нальчике прошёл сильный ливень с градом. Губернатор Кабардино-Балкарии Казбек Коков опубликовал фото и видео с последствиями непогоды — смесь воды, снега и льда течёт по улицам города.