Черкесск, 31 мая, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Один человек погиб и около 20 пострадали во время урагана в Карачаево-Черкесии. Об этом 31 мая сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Отмечается, что на Черкесск обрушился мощный град с дождём.

Как уточнил глава региона Рашид Темрезов в своём Telegram-канале, человек погиб в результате падения дерева на автомобиль.

Глава Карачаево-Черкесии поручил министру здравоохранения региона Казиму Шаманову оказать необходимую помощь пострадавшим, проверить все лечебные учреждения, попавшие в зону неблагоприятных погодных условий.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3892507" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, в Краснодарском крае с 11 по 13 мая было объявлено штормовое предупреждение из-за ливней с градом в сочетании с сильными порывами ветра до 25 м/с. Спасатели рекомендовали обращать внимание на СМС-сообщения с предупреждениями, следить за сообщениями по местным теле− и радиостанциям, а в случае возникновения ЧС обращаться в экстренные службы.

В апреле в Нальчике прошёл сильный ливень с градом. Губернатор Кабардино-Балкарии Казбек Коков опубликовал фото и видео с последствиями непогоды. Так, на них видно, как смесь воды, снега и льда течёт по улицам города.