Нальчик, 13 апреля, 2024, 19:11 — ИА Регнум. В Нальчике прошёл сильный ливень с градом, сообщил 13 апреля губернатор Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«Оперативные службы и дорожники продолжают максимально быстро устранять последствия непогоды в Нальчике. В том числе завершается расчистка от скопления града улицы 2-й Таманской дивизии при выезде из города в сторону Урвани», — написал он.

Также глава региона опубликовал фото и видео с последствиями непогоды. Так, на них видно, как смесь воды, снега и льда течёт по улицам Нальчика.

В МЧС республики, в свою очередь, уточнили, что сильные ливневые дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром подтопили низменные участки города. В результате ненастья никто не пострадал. Подача воды, электричества и газа не нарушена. Все социальные объекты работают в стандартном режиме.

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Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года сильный град прошёл в Новосибирске. Большие градины размером с небольшое куриное яйцо побили множество автомобилей. Градины засыпали тротуары и дороги и побили автомобили. Владельцы попытались спасти их с помощью одеял или ковров, но на многих остались вмятины и пробитые стёкла. Закончился град так же резко, как начался.