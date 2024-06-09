Белгород, 9 июня, 2024, 21:48 — ИА Регнум. Дежурные средства противовоздушной обороны вечером 9 июня уничтожили над Белгородской областью беспилотник ВСУ самолётного типа, сообщило Министерство обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«В 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА (беспилотного летательного аппарата. — Прим. ред.) самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее 9 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что трое бойцов подразделений самообороны получили ранения в результате атаки дрона ВСУ. Пострадавшие были доставлены в больницу.

В Донецке в результате атаки беспилотника ВСУ 9 июня погиб мирный житель, 38-летний мужчина, проинформировал ранее мэр города Алексей Кулемзин. С дрона был сброшен взрывоопасный предмет.

Вооружённые силы России в минувшие сутки поразили в зоне СВО пункты дислокации операторов ударных беспилотников ВСУ («Птахи Мадяра»), сообщило 9 июня Министерство обороны. Также были поражены пункты дислокации иностранных наёмников и скопления живой силы и военной техники ВСУ в 131 районе.