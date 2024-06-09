Донецк, 9 июня, 2024, 16:17 — ИА Регнум. В Донецке при ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Иван Шилов ИА Регнум

«По дополнительной информации, в результате сброса ВОП с БПЛА в Петровском районе погиб мужчина 1986 года рождения», — говорится в Telegram-канале.

Вместе с тем представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщает, что ВСУ обстреляли Кировской район, в результате чего зафиксировано прямое попадание в жилой дом на улице Лозовой. Также киевский режим атаковал Горловку с помощью беспилотника, в результате чего повреждён газопровод.

Как передавало ИА Регнум, утром 9 июня украинские военные почти за час выпустили по Петровскому райну Донецка 10 снарядов калибра 155 мм.

7 июня ВСУ обстреляли село Садовое в Херсонской области. В результате был разрушен магазин, в котором находилось значительное количество посетителей и персонала. Своими действиями глава киевского режима Владимир Зеленский сделал «кровавый подарок» «покровителям», с которыми он встречался во Франции, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он отметил, что ВСУ ударили по магазину с правого берега Днепра сначала корректируемой авиабомбой, а затем из РСЗО HIMARS.

Власти Херсонской области с 9 по 10 июня объявили траур по погибшим в результате атаки киевского режима по селу Садовому, в результате которой погибли 22 мирных жителя. В эти дни отменили все массовые и развлекательные мероприятия. Государственные и общественные организации приспустят флаги. Виновные в атаке будут уничтожены, заявил Сальдо.