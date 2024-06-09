Борисовка, Белгородская область, 9 июня, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Трое бойцов самообороны Белгородской области получили ранения в результате атаки дрона ВСУ, сообщил 9 июня глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл в Борисовском районе области. Бригады скорой помощи доставили пострадавших в городскую больницу Белгорода. Им оказывается вся необходимая помощь, рассказал губернатор в своём Telegram-канале.

«Медики оценивают состояние раненых как стабильное: у двух мужчин лёгкие ранения, у третьего — состояние средней степени тяжести», — сказано в сообщении.

Губернатор пожелал бойцам скорейшего выздоровления.

Как передавало ИА Регнум, 30 мая Гладков сообщал, что в городе Грайворон мирный житель пострадал в результате атаки украинского беспилотника на АЗС. У мужчины была зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения лица и нижних конечностей. Бойцы территориальной самообороны доставили пострадавшего в больницу.

27 мая беспилотник самолётного типа ВСУ атаковал автомобильную стоянку в Грайвороне. В результате падения дрона с последующей детонацией пострадала мирная жительница, она получила сквозное ранение левой нижней конечности. Первую помощь пострадавшей на месте оказали участники территориальной самообороны, а бригада скорой помощи доставила женщину в больницу Белгорода.