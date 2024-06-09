Ереван, 9 июня, 2024, 21:05 — ИА Регнум. Участники акции протеста в Ереване выдвинулись в сторону проспекта Баграмяна, где расположены здания парламента и администрации президента. Трансляцию шествия ведут местные новостные порталы.

Александр Патрин/ТАСС

По словам лидера армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископа Баграта Галстаняна, шествие пройдёт по улице Амиряна и проспекту Маштоца к проспекту Баграмяна.

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Ранее, во время митинга у здания правительства Армении, Галстанян призвал сторонников движения вновь собраться 10 июня на массовые акции неповиновения и протестовать в течение 96 часов для «навязывания своей воли» властям. Кроме того, он призвал депутатов парламента 11 июня инициировать заседание для обсуждения роспуска правительства.

Как передавало ИА Регнум, движение «Тавуш во имя родины» выступает против одностороннего процесса делимитации и демаркации границы с Азербайджаном в Тавушской области, в рамках которого Баку должны быть переданы четыре села. Протесты начались после того, как 19 апреля Ереван и Баку договорились начать делимитацию с Тавуша.

31 мая у здания МИД Армении произошли стычки протестующих с сотрудниками полиции. Галстанян вместе со своими сторонниками пытался прорваться через заграждение, чтобы попасть в здание, сотрудники полиции этому препятствовали, что и привело к столкновениям.

До этого прошла ещё одна протестная акция с требованием отставки Пашиняна. Полицейские оттеснили часть митингующих с проезжей части, чтобы не допустить их к зданию, в котором проходило заседание кабинета министров, а также задержали несколько человек. Ранее, 27 мая, в Ереване в ходе акций протеста были задержаны 273 человека.