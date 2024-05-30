Ереван, 30 мая, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Очередная протестная акция, участники которой требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, началась на площади Республики у здания правительства страны в центре Еревана. Видеотрансляцию акции 30 мая ведут несколько местных порталов.

Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

Участники протестов вначале въехали на площадь на автомобилях, после чего заняли её.

Полицейские попытались вытеснить протестующих с проезжей части и в ходе этого задержали несколько человек. К зданию правительства республики стянули большое количество правоохранителей.

Как сообщало ИА Регнум, протесты в Армении начались после достигнутой 19 апреля договорённости между Ереваном и Баку о делимитации границы с Азербайджаном в районе Тавуша. Архиепископ Баграт Галстанян, возглавивший шествие из Тавуша в Ереван, 9 мая призвал Пашиняна подать в отставку.

Полиция задержала в Армении 27 мая 273 участника протестных акций за невыполнение законных требований.

Группа сотрудников полиции и бойцов спецназа 28 мая пыталась препятствовать делегации Армянской апостольской церкви во главе с Гарегином II пройти к мемориалу «Сардарапат». После этого Галстанян 29 мая вместе с другими протестующими направился к зданию МВД республики. По словам лидера оппозиционного движения Армении, он намерен потребовать от министра внутренних дел объяснений по поводу того, что его накануне не пустили на мемориал «Сардарапат».

Позднее в этот же день Союз армян России потребовал провести независимое расследование инцидента, когда католикосу всех армян Гарегину II запретили войти в «Сардарапат». В организации назвали этот инцидент элементом атаки на суверенные основы государства, а также на мировоззренческие и традиционные ценности народа Армении.