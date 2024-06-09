Харьков, Украина, 9 июня, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Днём 9 июня в Харькове прогремела серия взрывов, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА Регнум

В регионе ранее была объявлена воздушная тревога. Подробности случившегося не приводятся.

Украинские СМИ ранее 9 июня также сообщали о взрывах в Одессе и Миргороде Полтавской области. В обоих регионах действовал режим воздушной тревоги.

Как передавало ИА Регнум, подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко ранее сообщил, что украинским военным перебросили в Харьковскую область 12 американских пусковых установок реактивной системы залпового огня М270 MLRS, а также боеприпасы к ним.

ВСУ перебрасывают части своих подразделений с запорожской линии фронта в Харьковскую область, заявил 6 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Это видно как по сводкам, так и по уровню сопротивления противника, отметил глава региона.

Продвижение Вооружённых сил России на севере Харьковской области после подтягивания резервов ВСУ замедлилось, сказал 4 июня глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Наступление ВС РФ тем не менее продолжается, подчеркнул он.

Президент Владимир Путин 28 мая заявил, что Вооружённые силы России перешли к созданию зоны безопасности на Украине. События на харьковском направлении были спровоцированы действиями Запада, подчеркнул глава государства.

Ранее президент объяснил наступление в Харьковской области необходимостью создания санитарной зоны с приграничными регионами России. ВСУ обстреливают жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород, создание указанной зоны поможет избежать гибели гражданских людей, отмечал глава государства.