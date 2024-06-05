Луганск, 5 июня, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Украинским военным перебросили в Харьковскую область 12 американских пусковых установок реактивной системы залпового огня М270 MLRS, а также боеприпасы к ним. Подробности сообщил журналистам подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

Дарья Антонова ИА REGNUM РСЗО «Смерч»

Поступила партия РСЗО на гусеничной базе американской платформы Bradley. Вместе с техникой прибыл и обслуживающий персонал, который не знает украинского языка. При общении они, по словам Марочко, используют ломаный русский язык.

Как сообщало ИА Регнум, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины утром 5 июня. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Российские силы противовоздушной обороны сбили четыре снаряда реактивной системы залпового огня над Курской областью.

Всего за минувшие сутки сбили 41 беспилотник ВСУ и 18 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха». Также были сбиты две управляемые авиабомбы Hammer.