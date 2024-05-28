Москва, 28 мая, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы страны перешли к созданию зоны безопасности на Украине.

РИА Новости/ Кирилл Нортон

«События на харьковском направлении были спровоцированы действиями Запада. Россия перешла к созданию зоны безопасности. Киев об этом предупреждали», — напомнил глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

Как сообщало ИА Регнум, во время визита в Китай Путин объяснил наступление в Харьковской области созданием санитарной зоны с приграничными регионами России. Президент заявил, что Вооружённые силы Украины обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Создание такой зоны поможет избежать гибели гражданских людей. Российские войска продвигаются под Харьковом строго по плану и добиваются успехов, у них нет задачи брать город, добавил Путин.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что пределы санитарной зоны вокруг республики будут зависеть от дальнобойности поставленного западными странами Киеву оружия. По его словам, так как территория ДНР определяется административными границами бывшей Донецкой области, то граница пройдет как минимум по территории Днепропетровской области.