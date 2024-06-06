Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины перебрасывают части своих подразделений с запорожской линии фронта в Харьковскую область. Об этом 6 июня заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

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«Мы, во-первых, это видим по сводкам, которые даёт нам наше военное руководство с нашего направления. Во-вторых, мы это ощущаем по сопротивлению, которое противник всё меньше оказывает и, конечно, по обстрелам», — сказал он журналистам на ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, с запорожского направления уехала часть артиллерии, а подразделения украинской группировки «Марун» практически расформированы.

Как передавало ИА Регнум, ранее подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинским военным перебросили в Харьковскую область 12 американских пусковых установок реактивной системы залпового огня М270 MLRS, а также боеприпасы к ним.

Вооружённые силы России перешли к созданию зоны безопасности на Украине, заявил 28 мая президент Владимир Путин. События на харьковском направлении были спровоцированы действиями Запада, подчеркнул глава государства.

Ранее президент объяснил наступление в Харьковской области созданием санитарной зоны с приграничными регионами России. ВСУ обстреливают жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород, а создание такой зоны поможет избежать гибели гражданских людей, отмечал Путин.