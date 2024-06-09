Одесса, Украина, 9 июня, 2024, 10:22 — ИА Регнум. В Одессе утром 9 июня на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом информирует украинский телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум

«Одесская область — взрывы», — говорится в Telegram-канале телеканала.

При этом подробности о последствиях взрыва не приводятся. Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявляли воздушную тревогу с 05:01 по 05:25.

В свою очередь Министерство обороны России не сообщало об ударах по объектам в Одесской области 9 июня.

Как передавало ИА Регнум, вечером 8 июня взрывы прогремели в городе Николаеве. Подробности инцидента не сообщались. Комментарии местных властей о возможных повреждённых объектах не поступали.

Ночью 8 июня в акватории Чёрного моря пресекли попытки киевского режима атаковать Крымский полуостров безэкипажными катерами.

В Одессе в ночь на 7 июня прогремели взрывы, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Кроме того, взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины ночью 7 июня, сообщало украинское издание «Общественное».