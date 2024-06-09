Донецк, 9 июня, 2024, 09:56 — ИА Регнум. Украинские военные почти за час выпустили по Петровскому райну Донецка 10 снарядов калибра 155 мм, сообщили 9 июня в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА Регнум

Так, в 07:10 (совпадает с мск) и 08:05 ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка по три снаряда калибра 155 мм.

С 07:30 по 07:55 ВСУ выпустили по Петровскому району ещё четыре снаряда калибра 155 мм.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня ВСУ обстреляли село Садовое в Херсонской области. В результате был разрушен магазин, в котором находилось значительное количество посетителей и персонала. Своими действиями глава киевского режима Владимир Зеленский сделал «кровавый подарок» «покровителям», с которыми он встречался во Франции, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он отметил, что ВСУ ударили по магазину с правого берега Днепра сначала корректируемой авиабомбой, а затем из РСЗО HIMARS.

Власти Херсонской области с 9 по 10 июня объявили траур по погибшим в результате атаки киевского режима по селу Садовому, в результате которой погибли 22 мирных жителя. В эти дни отменили все массовые и развлекательные мероприятия. Государственные и общественные организации приспустят флаги. Виновные в атаке будут уничтожены, заявил Сальдо.