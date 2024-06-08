Херсон, 8 июня, 2024, 15:48 — ИА Регнум. В Херсонской области с 9 по 10 июня объявлен траур по погибшим в результате атаки киевского режима по селу Садовое, в результате которой погибли 22 мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

П/с губ-ра Херсонской обл/ТАСС

«В связи с гибелью 22 жителей Херсонской области в селе Садовое вследствие террористического акта со стороны боевиков киевского режима объявляю 9 и 10 июня днями траура по погибшим», — написал Сальдо в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в дни траура отменены все массовые и развлекательные мероприятия. Государственные и общественные организации приспустят флаги.

«Херсонщина скорбит по своим землякам, мирным гражданам, подло убитым украинскими террористами. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — добавил он.

Сальдо подчеркнул, что виновные в атаке будут уничтожены.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня ВСУ обстреляли село Садовое в Херсонской области. В результате был разрушен магазин, в котором находилось значительное количество посетителей и персонала. Своими действиями глава киевского режима Владимир Зеленский сделал «кровавый подарок» «покровителям», с которыми он встречается во Франции, заявил Сальдо. Он отметил, что ВСУ ударили по магазину с правого берега Днепра сначала корректируемой авиабомбой, а затем из РСЗО HIMARS. В результате атаки погибли 22 человека.

В свою очередь Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела. Глава СК РФ Александр Бастрыкин отметил, что все причастные к этому жестокому преступлению, в том числе из военно-политического руководства Украины, будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание.

Удары Украины по Луганску и селу Садовое Херсонской области не останутся без ответа, заявила 7 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова. С военной точки зрения убийства мирных жителей не имеют никакого смысла и свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии и коррупции киевского режима, стремящегося убить как можно больше русских людей. Российская армия готова оперативно ответить на любые преступления украинских боевиков, сказала дипломат.