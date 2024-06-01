Вашингтон, 1 июня, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Из-за атак йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море западные грузоперевозчики начали задумываться об использовании Северного морского пути, сообщило издание Foreign Policy.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Растущие расходы и страх перед атаками беспилотников и ракет хуситов привели к тому, что некоторые грузоперевозчики рассматривают Арктику в качестве альтернативы», — отметили авторы статьи Джек Детч и Робби Грамер.

Так, из-за атак по коммерческим судам в Красном море трафик там сократился почти на 60%. Другой проблемой стала стоимость страховки для транзита через Баб-эль-Мандебский пролив, которая, как отмечают репортёры, взлетела до небес.

В этой связи таяние льдов открывает новые возможности для западных судов на Северном морском пути. Новые маршруты позволят перевозчикам сократить путь из портов Европы до Азии на восемь тысяч километров в сравнении с Суэцким каналом.

На протяжении веков Северный морской путь, простирающийся от Баренцева моря недалеко от границы России и Норвегии до Берингова пролива, рассматривался крупными военно-морскими державами как возможный кратчайший путь для морских путешествий между Европой и Азией. Однако неумолимый морозный климат региона и удаленность сделали такие амбиции неосуществимыми.

Теперь изменение климата в Арктике, массовое таяние льдов в регионе привели к дискуссиям о том, что Севморпуть станет коммерчески жизнеспособным в ближайшем будущем.

На Западе при этом опасаются, что конфликт с Россией станет преградой для коммерческих грузоперевозчиков. Россия контролируют большую часть Северного морского пути — около 70%, — и суда, желающие использовать этот маршрут, должны получить соответствующее разрешение на проход кораблей и платить транзитные сборы.

По прогнозам правительства России, объём перевозок по Севморпути в 2024 году вырастет до 40 млн тонн.

Хуситы начали атаки на связанные с Израилем суда осенью 2023 года после эскалации конфликта на Ближнем Востоке в поддержку палестинского движения ХАМАС. В середине января США и Великобритания начали наносить ответные удары по позициям йеменского движения. Так, 31 мая военные силы США и Британии нанесли 13 ударов по позициям йеменского движения.

В конце апреля хуситы заявили об атаке на два эсминца ВМС США в акватории Красного моря и контейнеровоз MSC Orion в Индийском океане.

В начале мая представитель движения хуситов «Ансар Алла» Яхья Сариа пообещал, что йеменские хуситы будут атаковать связанные с Израилем или идущие в его порты суда повсюду, в том числе Красном и Средиземном море. Так, 9 мая хуситы нанесли удары по трём судам Израиля в Аденском заливе и Индийском океане. Позднее, 15 мая, повстанческое движение нанесло ракетный удар по эсминцу США в Красном море.

Лидер йеменского движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси сообщил 23 мая, что неделю хуситы провели восемь операций с использованием 15 ракет и беспилотников в Красном и Аравийском морях, Аденском заливе и Индийском океане. Всего, по его словам, хуситы атаковали 119 судов, связанных с Израилем, США и Великобританией.