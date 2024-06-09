Санкт-Петербург, 9 июня, 2024, 08:29 — ИА Регнум. В России на сегодняшний день коронавирусом заражены более 80 тыс. человек, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

РИА Новости/Александр Гальперин

«Сегодня в России зафиксировано более 80 тыс. человек с коронавирусом — более 20 тыс. из них находятся на лечении в стационарах», — цитируют его «Известия».

По его словам, на территории страны ведётся изменчивости коронавируса, а также эффективности вакцин, лекарств и терапии для профилактики и лечения COVID-19.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Минздрав РФ зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник V» с обновлённым составом. По словам Гинцбурга, это позволило перейти к испытаниям обновлённой вакцины на подростках.

Британские учёные допустили летом 2024 года всплеск заболеваемости COVID-19 из-за штамма FLiRT. При этом ожидается, что это не приведёт к росту госпитализаций или случаев тяжёлого протекания болезни. Симптомы останутся стандартными для коронавируса.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупреждал, что коронавирус не исчезнет, а возникновение новой пандемии является лишь вопросом времени. В связи с этим он призывал страны совершенствовать инструменты для борьбы с COVID-19.