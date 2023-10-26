Женева, Швейцария, 26 октября, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что новая пандемия является вопросом времени. Об этом гендиректор всемирной организации написал в своем акаунте в X (Ранее — Twitter).

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«Вопрос не в том, произойдёт ли следующая пандемия, а когда это случится. Мы не можем позволить себе повторить ошибки прошлого», — написал Гебрейесус.

Руководитель ВОЗ также отметил, что государства — члены организации ведут переговоры о новых поправках к Международным медико-санитарным правилам, чтобы укрепить правовую основу для глобального реагирования на пандемии. Гебрейесус также добавил, что ради будущих поколений нельзя возвращаться к прежнему пренебрежению к проблеме, которое сделало мир уязвимым перед лицом пандемии коронавируса в 2020 году.

Как передавало ИА Регнум, ранее российские учёные спрогнозировали тройную эпидемию сезонных вирусов. По словам заведующей кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елены Эсауленко, тридемию — тройную эпидемию сезонных вирусов, вируса гриппа и коронавируса — ожидают учёные этой осенью.

Ранее стало известно, что новый «Спутник V» введут в оборот после подтверждения безопасности вакцины. Сообщалось, что вакцина «Спутник» с новым антигенным составом прошла доклинические испытания — они были завершены летом текущего года, после этого разработчики получили финансирование и разрешение на проведение клинических исследований.