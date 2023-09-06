Женева, Швейцария, 6 сентября, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Увеличение числа умерших и госпитализированных из-за коронавирусной инфекции на Ближнем Востоке, в Азии и Европе свидетельствует о том, что этот вирус никуда не денется. Об этом 6 сентября заявил на брифинге гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он указал на рост числа умерших от COVID-19 на Ближнем Востоке и в Азии и увеличение случаев госпитализаций в отделения интенсивной терапии в Европе. Кроме того, в некоторых ректонах участились случаи госпитализации.

«Рост числа госпитализаций и смертей показывает, что COVID-19 никуда не денется, и что нам по-прежнему будут нужны инструменты для борьбы с ним», — сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ уточнил, что о летальных исходах от коронавирусной инфекции сообщали только 43 из 194 входящих в организацию стран и только 20 государств сообщают о госпитализациях с этим заболеванием.

Он отметил, что сейчас в мире нет доминирующего варианта коронавируса, и, к примеру, нарастает вариант EG.5 («Эрис» — ред.), число подвариантов XBB снижается, а вариант BA.2.86 выявили в небольшом количестве только в 11 странах.

«ВОЗ внимательно следит за этим вариантом, чтобы оценить его возможность передачи и потенциальное воздействие», — добавил Гебрейесус.

Как передавало ИА Регнум, 25 августа ВОЗ сообщила, что в период 24 июля по 20 августа в мире было выявлено порядка 1,5 миллиона новых подтверждённых случаев заражения COVID-19, что на 63% больше по сравнению с предыдущие 28 днями. По данным организации, число смертей от заболевания за этот же период снизилось на 48%.

До этого в ВОЗ отмечали, что новый вариант коронавируса EG.5 всё больше распространяется во всём мире. В то же время он пока представляет низкий риск для здоровья в мировом масштабе.