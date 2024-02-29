Москва, 29 февраля, 2024, 04:57 — ИА Регнум. Минздрав РФ зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник V» с обновлённым составом. Об этом «РИА Новости» рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Дарья Драй ИА REGNUM Спутник V

«Обновленный «Спутник V» получил регистрацию, внесены соответствующие изменения в инструкцию», — пояснил Гинцбург.

Он добавил, что теперь есть возможность перейти к испытаниям обновленной вакцины на подростках, так как для них не зарегистрирован «Спутник Лайт», состав которого ранее был обновлён.

Исследования «Спутника V» с участием подростков завершат к концу марта.

Как сообщало ИА Регнум, выводов о развитии осложнений, связанных с применением мРНК-вакцин от коронавируса, следовало ожидать, заявил Александр Гинцбург.

Министерство здравоохранения в декабре 2023 года зарегистрировало вакцину «Спутник Лайт» для профилактики новой коронавирусной инфекции с обновленным антигенным составом.

Коронавирус сейчас не несёт значимого риска для жизни и здоровья людей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 9 февраля.