Минздрав обновил и зарегистрировал вакцину «Спутник V»
Гинцбург заявил, что обновлённая вакцина «Спутник V» зарегистрирована Минздравом
Москва, 29 февраля, 2024, 04:57 — ИА Регнум. Минздрав РФ зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник V» с обновлённым составом. Об этом «РИА Новости» рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Обновленный «Спутник V» получил регистрацию, внесены соответствующие изменения в инструкцию», — пояснил Гинцбург.
Он добавил, что теперь есть возможность перейти к испытаниям обновленной вакцины на подростках, так как для них не зарегистрирован «Спутник Лайт», состав которого ранее был обновлён.
Исследования «Спутника V» с участием подростков завершат к концу марта.
Как сообщало ИА Регнум, выводов о развитии осложнений, связанных с применением мРНК-вакцин от коронавируса, следовало ожидать, заявил Александр Гинцбург.
Министерство здравоохранения в декабре 2023 года зарегистрировало вакцину «Спутник Лайт» для профилактики новой коронавирусной инфекции с обновленным антигенным составом.
Коронавирус сейчас не несёт значимого риска для жизни и здоровья людей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 9 февраля.