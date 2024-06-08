Москва, 8 июня, 2024, 23:23 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала удары украинских боевиков по мирным жителям Луганска и Херсонской области бесчеловечными. Об этом омбудсмен 8 июня написала в Telegram-канале.

П/с губ-ра Херсонской обл/ТАСС

«Бесчеловечные ракетные удары отобрали у мирных жителей главное право человека — право на жизнь», — заявила Москалькова.

Она напомнила, что в результате варварских обстрелов со стороны ВСУ в Херсонской области, по предварительным данным, погибли более 20 мирных граждан, в том числе женщины и дети. Ещё 15 человек были ранены. В Луганске жертвами атаки киевского режима стали шесть человек, более 60 получили ранения.

Москалькова выразила искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелав пострадавшим скорейшего выздоровления.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня ВСУ обстреляли село Садовое в Херсонской области. В результате был разрушен магазин, в котором находилось значительное количество посетителей и персонала. Своими действиями глава киевского режима Владимир Зеленский сделал «кровавый подарок» «покровителям», с которыми он встречался во Франции, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он отметил, что ВСУ ударили по магазину с правого берега Днепра сначала корректируемой авиабомбой, а затем из РСЗО HIMARS.

Власти Херсонской области с 9 по 10 июня объявили траур по погибшим в результате атаки киевского режима по селу Садовому, в результате которой погибли 22 мирных жителя. В эти дни отменили все массовые и развлекательные мероприятия. Государственные и общественные организации приспустят флаги. Виновные в атаке будут уничтожены, заявил Сальдо.

Удары Украины по Луганску и херсонскому селу Садовое не останутся без ответа, подчеркнула 7 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова. С военной точки зрения убийства мирных жителей не имеют никакого смысла и свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии и коррупции киевского режима, стремящегося убить как можно больше русских людей. Российская армия готова оперативно ответить на любые преступления украинских боевиков, сказала дипломат.