Москва, 8 июня, 2024, 03:12 — ИА Регнум. Удары Украины по Луганску и селу Садовое Херсонской области не останутся без ответа. Все причастные к атакам лица не избегут наказания, заявила 7 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Получив «зелёный свет» из Вашингтона на убийство мирных жителей западным оружием, киевский режим вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность… Все чудовищные злодеяния киевской хунты и её западных кураторов тщательно фиксируются российскими правоохранительными органами. Нет никаких сомнений в том, что причастные к ним лица понесут неотвратимое заслуженное наказание», — прокомментировала дипломат.

Захарова подчеркнула, что с военной точки зрения убийства мирных жителей не имеют никакого смысла и свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии и коррупции киевского режима, стремящегося убить как можно больше русских людей.

Все намерения украинского руководства обречены на провал, россияне проявляют стойкость и мужество, в свою очередь армия готова оперативно ответить на любые преступления украинских боевиков, заключила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня ВСУ ударили с правого берега Днепра по магазину в селе Садовое Херсонской области, где было много людей. Первый удар был нанесён управляемой бомбой, второй — из РСЗО HIMARS. Количество погибших увеличилось до 22 человек. Осколочные ранения получили 15 мирных жителей, пять из них находятся в тяжёлом состоянии. Среди убитых — 9-летний ребёнок.

В селе Садовое в ночь на 8 июня приостановили спасательные работы из-за угрозы очередной атаки беспилотников украинских боевиков.

В результате ракетного удара ВСУ по многоквартирному дому в Луганске пострадали 57 человек. 40 граждан с ранениями различной степени тяжести находятся в больницах, из них двое несовершеннолетних. Четыре человека погибли.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал чудовищными теракты в Луганске и Херсонской области. Он пожелал раненым скорейшего выздоровления, а также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Дончане разделяют боль утрат, заключил губернатор ДНР.