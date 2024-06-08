Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 21:52 — ИА Регнум. Западные страны должны компенсировать Африке столетия эксплуатации и грабежа её ресурсов, заявила 8 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Иван Шилов ИА Регнум

Запад должен уделять особое внимание Африке не в порядке «кампанейщины», как это происходит сейчас, необходимо глубинное осознание и покаяние за преступления, которые были совершены, отметила Захарова.

«Это же были годы изничтожения населения, это были столетия, когда жизнь человека другого цвета кожи, другой расы ценилась меньше, чем стакан воды. Нужно ставить этот вопрос во весь рост», — сказала официальный представитель МИД.

Необходимо обсуждать, как Запад должен компенсировать Африке столетия эксплуатации, уничтожения её населения и грабёж ресурсов, но Запад не платит по долгам, не возвращает награбленное и не признаёт себя виновным, сказала Захарова.

Разговоры о равноправии стран на Западе во многом так и остаются только разговорами, но в мире настали другие времена, и, в частности, в рамках организации БРИКС африканские страны могут получить подлинное равноправие, добавила официальный представитель МИД.

Как передавало ИА Регнум, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва 8 июня на полях ПМЭФ заявил: страны Африки чувствуют, что Россия вернулась на континент, и солидарны с внешней политикой РФ. У России нет намерения доминировать над другими странами, и это важно для Африки, отметил политик.

Ранее в своём выступлении на пленарном заседании ПМЭФ президент Зимбабве сказал, что его страна воспринимает Россию как глобального союзника. Также Мнангагва заявил о намерении Зимбабве присоединиться к организации БРИКС.

Коллективный Запад продолжают вести себя как гегемон, отмечал также Мнангагва. Необходимо перераспределение власти между государствами, а также возникновение многочисленных центров экономического роста, сказал он.

В свою очередь, президент Владимир Путин в ходе встречи с Мнангагвой отметил, что позиции России и Зимбабве по ключевым аспектам повестки дня совпадают, а отношения с африканским континентом являются одним из приоритетных направлений для России.