Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Зимбабве рассматривает Россию как глобального союзника, заявил 7 июня президент этой страны Эммерсон Мнангагва.

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«Зимбабве рассматривает Российскую Федерацию в качестве важного союзника», — заявил Мнангагва на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, в настоящее время необходимо сотрудничество и коллективные меры, которые должны лежать в основе стремления к миру и сотрудничеству.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что позиции России и Зимбабве по ключевым аспектам повестки дня совпадают. По его словам, отношения с африканским континентом являются одним из приоритетных направлений для России.

4 июня помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал выступление Эммерсона Мнангагвы на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 7 июня.

ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. Советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков 31 мая сообщил, что своё участие в форуме подтвердили 136 стран и территорий. Главной темой станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».