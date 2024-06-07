Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Коллективный Запад продолжают вести себя как гегемон. Об этом 7 июня заявил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

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«Коллективный Запад продолжает вести себя как гегемон, нарушать суверенное равенство наций», — сказал он.

Лидер Зимбабве отметил, что реальность такова, что необходимо перераспределение власти между государствами, а также возникновение многочисленных центров экономического роста.

Он подчеркнул, что продвижение многополярного мира имеет большой потенциал и для Зимбабве, и для Африки в целом.

Как передавало ИА Регнум, президент Боливии Луис Арсе во время выступления на ПМЭФ заявил, что экономики стран БРИКС смогли нарушить гегемонию США. По его мнению, общемировой порядок переходит к справедливому состоянию, которое основано на многополярности. Также он подчеркнул, что многополярная модель мировой экономики формируется в том числе и благодаря ценному опыту России.

Президент России Владимир Путин 17 мая заявил, что сейчас ни у кого нет сомнений в том, что мир становится многополярным. Глава государства подчеркнул необходимость укрепить многополярный мир.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что 2023 год показал непринятие геополитических «манер» Запада в мире. Он подчеркнул, что в мире появляются новые центры влияния, опережающие Запад по развитию.

В декабре 2023 года Путин заявил, что мировые экономические отношения меняются, на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель. Он отметил, что Москва выступает за реально демократическую модель развития глобальной экономики: такую, где верх берёт настоящая честная конкуренция всех участников экономической деятельности, в то время как США эксплуатируют даже своих союзников, как и других участников мировой экономики.