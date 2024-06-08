Хараре, 8 июня, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Страны Африки чувствуют, что Россия вернулась на континент, и солидарны с внешней политикой РФ, заявил 8 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, передают «Известия».

Владимир Смирнов/ТАСС Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва

У России нет намерения доминировать над другими странами, и это важно для Африки, отметил политик.

«Думаю, это чувствуют многие страны, в особенности в отношении политики Владимира Путина. Мы в Зимбабве очень рады и солидаризируемся с внешней политикой президента Путина», — сказал Мнангагва.

Как передавало ИА Регнум, ранее в своём выступлении на пленарном заседании ПМЭФ президент Зимбабве сказал, что его страна воспринимает Россию как глобального союзника. Также Мнангагва заявил о намерении Зимбабве присоединиться к организации БРИКС.

В свою очередь президент Владимир Путин в ходе встречи с Мнангагвой отметил, что позиции России и Зимбабве по ключевым аспектам повестки дня совпадают, а отношения с африканским континентом являются одним из приоритетных направлений для России.

ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. Главная тема — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». В приветствии к участникам форума Путин отметил, что ПМЭФ должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами.

Президент принял участие в пленарной сессии форума. Он оценил ситуацию в национальной и мировой экономике, а также обозначил десять векторов глобального развития и структурных изменений России, которые призваны обеспечить развитие на многие годы.

На ПМЭФ было заключено 982 соглашения на общую сумму 6,4 трлн рублей, рассказал журналистам советник Владимира Путина, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. Участие в мероприятиях форума приняли 21,3 тысячи участников из 139 стран, а работу ПМЭФ освещали 4216 представителей СМИ России и зарубежных стран.