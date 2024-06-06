Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 22:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл в Санкт-Петербурге переговоры с коллегой из Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, сообщила пресс-служба Кремля в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

Сначала лидеры двух стран пообщались в формате один на один, после чего состоялись переговоры в составе делегаций.

«Отношения между Россией и Зимбабве сложились давно, ещё в период борьбы вашей страны, вашего народа за независимость, и сейчас продолжают развиваться активно», — сказал президент России.

Путин отметил, что позиции России и Зимбабве по ключевым аспектам повестки дня совпадают. По его словам, отношения с африканским континентом являются одним из приоритетных направлений для России.

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Как передавало ИА Регнум, 4 июня помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал выступление Эммерсона Мнангагвы на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 7 июня.

ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. Советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков 31 мая сообщил, что своё участие в форуме подтвердили 136 стран и территорий. Главной темой станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».