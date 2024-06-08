Москва, 8 июня, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки от действий российской группировки войск «Восток» до 135 военных, сообщил 8 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Согласно данным российского военного ведомства, ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, пять автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика».

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков информировал, что ВСУ потеряли за неделю от действий группировки российских войск «Восток» до 935 военных, два танка, семь боевых бронированных машин, 37 автомобилей, а также десять орудий полевой артиллерии.

Кроме того, российские войска за это время сбили два истребителя МиГ-29 ВВС Украины и помощью беспилотника «Ланцет» поразили украинский штурмовик Су-25, нанесли 27 групповых ударов по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, а также по арсеналам хранения оружия и безэкипажных катеров ВСУ.

Официальный представитель Минобороны России также сообщил, что на минувшей неделе ВС РФ освободили населённые пункты Парасковиевка и Уманское в ДНР. В российский плен за неделю сдались 27 военных ВСУ. Общие потери противника в указанный период составили до 11 150 человек.