Москва, 7 июня, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Российские войска в ходе боёв в зоне специальной военной операции в течение прошедшей недели освободили от ВСУ населённый пункт Парасковиевка в ДНР, заявил 7 июня официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Река/ТАСС

«Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, освободили населённый пункт Парасковиевка Донецкой Народной Республики, а также нанесли поражение живой силе и технике 14 соединений ВСУ», — сказал он.

Генерал уточнил, что ВСУ за неделю на этом направлении потеряли до 2835 бойцов, 14 бронемашин, 29 автомобилей, 35 артиллерийских орудий, в том числе 13 западного производства, а также немецкую зенитную САУ Gepard. Кроме того, российские войска уничтожили семь украинских полевых складов с боеприпасами.

Как передавало ИА Регнум, 2 июня Конашенков сообщил об освобождении подразделениями российской войсковой группировки «Центр» села Уманское в ДНР. Они также отразили за сутки пять контратак штурмовиков ВСУ. Украинская армия на этом направлении в течение суток потеряли до 360 военнослужащих, два автомобиля, гаубицу М777, гаубицу «Мста-Б», три гаубицы Д-30 и две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира».

Министр обороны РФ Андрей Белоусов 31 мая заявил, что только в течение месяца российская армия в ходе СВО освободила 28 населённых пунктов. Под её контроль перешло 880 кв. км территории. Украинские войска в мае потеряли более 35 тыс. военных и 2,7 тыс. единиц вооружения.