Москва, 7 июня, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за неделю от действий группировки российских войск «Восток» до 935 военных, сообщил 7 июня официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ и двух бригад теробороны», — сказал он.

По данным российского военного ведомства, потери противника составили до 935 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 37 автомобилей, а также десять орудий полевой артиллерии.

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