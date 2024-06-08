Братислава, 8 июня, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Разрешение киевскому режиму со стороны западных стран использовать их оружие по территорию России говорит о желании обострить военный конфликт. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Иван Шилов ИА Регнум

«Согласие западных стран, которые они дали Украине на то, чтобы она могла использовать западное оружие для атак против целей на российской территории, является лишь доказательством того, что большие западные демократии хотят не мира, а эскалации напряжения с Россией, к которому обязательно дойдёт», — написал Фицо в соцсети.

Он добавил, что не собирается втягивать Словакию в «подобные военные авантюры».

Вместе с тем он рассказал, что 8 июня проголосовал на выборах в Европейский парламент, отметив, что необходимо избирать депутатов, которые будут поддерживать мирные инициативы, а не продолжение военного конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств президент Владимир Путин заявил, что Россия вправе поставить своё вооружение в регионы, откуда ожидаются чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине. При этом он не раскрыл, в какие именно страны возможна поставка вооружения.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден якобы втайне разрешил Украине наносить удары американским оружием по территории России, но лишь у границ Харьковской области. 31 мая американская газета The Wall Street Journal обнародовала список оружия, которое США разрешили использовать украинцам в Харьковском регионе. В него вошли ракетные системы GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийские системы. Отмечалось, что Вашингтон ограничил применение своего оружия, чтобы конфликт не перерос в прямое столкновение с Россией. В частности, ракеты ATACMS не будут применяться для ударов по территории РФ.

Позднее Байден уточнил, что западное оружие якобы не будет использоваться для ударов по Москве и Кремлю. При этом он подтвердил, что Киеву разрешено наносить удары по приграничью РФ, то есть не дальше 322 км вглубь России.

Западные страны не совсем поняли, о чём говорил Владимир Путин, они не верят, что Россия готова поставить своё вооружение в регионы, откуда могут нанести чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине, отметил ранее в беседе с ИА Регнум военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.