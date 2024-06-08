Пушилин заявил, что ВСУ активнее используют дальнобойное оружие по ДНР
Пушилин заявил, что ВСУ стали активнее использовать дальнобойное оружие по ДНР
Донецк, 8 июня, 2024, 07:48 — ИА Регнум. После освобождения российской армией Авдеевки в ДНР киевские боевики стали больше использовать при обстрелах территорий дальнобойное оружие. Об этом рассказал на Петербургском международном экономическом форуме глава республики Денис Пушилин.
По словам главы ДНР, когда у ВСУ после освобождения Авдеевки минимизированы шансы на применение артиллерии, они перешли к применению как раз дальнобойного вооружения.
«Такое мы фиксируем, к сожалению, это факт», — признал Пушилин.
Что касается разрешения Запада бить по регионам России дальнобойным оружием, он назвал это «деградацией в плане поведенческих реакций».
Как сообщало ИА Регнум, в МИД РФ считают, что удары Украины по Луганску и Херсонской области были заранее спланированы и тщательно подготовлены для устрашения. Об этом заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.
На Западе уже услышали сигнал президента России Владимира Путина о готовности РФ поставлять оружие противникам западных стран, заявил 6 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Западные страны не совсем поняли, о чём говорил Владимир Путин, они не верят, что Россия готова поставить своё вооружение в регионы, откуда могут нанести чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.