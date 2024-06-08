Донецк, 8 июня, 2024, 07:48 — ИА Регнум. После освобождения российской армией Авдеевки в ДНР киевские боевики стали больше использовать при обстрелах территорий дальнобойное оружие. Об этом рассказал на Петербургском международном экономическом форуме глава республики Денис Пушилин.

Официальный сайт Главы ДНР Денис Пушилин

По словам главы ДНР, когда у ВСУ после освобождения Авдеевки минимизированы шансы на применение артиллерии, они перешли к применению как раз дальнобойного вооружения.

«Такое мы фиксируем, к сожалению, это факт», — признал Пушилин.

Что касается разрешения Запада бить по регионам России дальнобойным оружием, он назвал это «деградацией в плане поведенческих реакций».

Как сообщало ИА Регнум, в МИД РФ считают, что удары Украины по Луганску и Херсонской области были заранее спланированы и тщательно подготовлены для устрашения. Об этом заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

На Западе уже услышали сигнал президента России Владимира Путина о готовности РФ поставлять оружие противникам западных стран, заявил 6 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Западные страны не совсем поняли, о чём говорил Владимир Путин, они не верят, что Россия готова поставить своё вооружение в регионы, откуда могут нанести чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.