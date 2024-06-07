Вашингтон, 8 июня, 2024, 01:16 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг из-за несогласия членов альянса, вероятно, откажется от намерений по созданию фонда помощи Украине в размере 100 миллиардов евро за счёт взносов в следующие пять лет. Об этом написало агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум Украина,НАТО

«Союзники поставили под сомнение жизнеспособность инициативы на фоне нежелания брать на себя обязательства по созданию новых фондов и опасений по поводу введения Украины в заблуждение», — отметили авторы.

Утверждается, что вместо этого Столтенберг предложит странам тратить на Украину не менее 40 миллиардов евро в год. Вклады от каждой страны будут определяться в зависимости от её ВВП, а половину всей помощи будут направлять США.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что генсек НАТО направил членам военного блока предложение собрать 100 миллиардов долларов в новый фонд для Украины на пять лет. Он предположил, что альянс планирует затянуть конфликт на Украине на эти годы.

26 мая обозреватель издания Politico Стюарт Лау написал, что страны — члены НАТО потребовали от Йенса Столтенберга большей ясности в вопросе о планах по поддержке Киева и в первую очередь — в вопросе о его намерении создать фонд в размере 100 миллиардов евро для оплаты поставок оружия Украине. Даже ближайшие партнёры Киева в Восточной Европе начали сдержанно относиться к таким планам генсека НАТО, так как задаются вопросом, откуда может появиться такая большая денежная сумма.

У Киева есть претензии к обсуждаемому в НАТО плану помощи на $100 млрд, написала 2 июня британская газета The Financial Times. По данным издания, этот план фактически не предусматривает новых поступлений, так как дублирует уже оказанную ранее поддержку. Альянс пытается донести до Киева, что это требуется для повышения эффективности координации и поставок.