Лондон, 2 июня, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Киевский режим имеет претензии к обсуждаемому в НАТО плану помощи на $100 млрд, сообщила 2 июня британская газета The Financial Times, ссылаясь на дипломатический источник в Североатлантическом альянсе.

Иван Шилов с ИА Регнум

По информации издания, этот план фактически не предусматривает новых поступлений, так как дублирует уже оказанную ранее поддержку. Альянс пытается донести до Киева, что это требуется для повышения эффективности координации и поставок.

«Намерение хорошее… Но НАТО мало что добавит», — признал собеседник издания.

Отмечается, что новый план НАТО должен гарантировать справедливое распределение вклада участников альянса в помощь Украине в соответствии с их ВВП и другими показателями.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 2 мая заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг направил членам военного блока предложение собрать $100 млн в новый фонд для Украины на пять лет. Он предположил, что альянс планирует затянуть конфликт на Украине на эти годы.

Газета Politico 26 мая сообщила, что в странах НАТО потребовали от Столтенберга большей ясности в вопросе о помощи Киеву с созданием фонда. По информации издания, в Восточной Европе уже сдержанно относятся к таким планам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля заявил, что помощь Запада киевскому режиму не изменит принципиально ситуацию на фронте. Выделение новых средств приведёт только к новым потерям на Украине.