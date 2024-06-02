У Киева возникли претензии к плану помощи НАТО на $100 млрд, сообщили СМИ
FT: у Киева возникли претензии к плану помощи НАТО на $100 млрд
Лондон, 2 июня, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Киевский режим имеет претензии к обсуждаемому в НАТО плану помощи на $100 млрд, сообщила 2 июня британская газета The Financial Times, ссылаясь на дипломатический источник в Североатлантическом альянсе.
По информации издания, этот план фактически не предусматривает новых поступлений, так как дублирует уже оказанную ранее поддержку. Альянс пытается донести до Киева, что это требуется для повышения эффективности координации и поставок.
«Намерение хорошее… Но НАТО мало что добавит», — признал собеседник издания.
Отмечается, что новый план НАТО должен гарантировать справедливое распределение вклада участников альянса в помощь Украине в соответствии с их ВВП и другими показателями.
Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 2 мая заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг направил членам военного блока предложение собрать $100 млн в новый фонд для Украины на пять лет. Он предположил, что альянс планирует затянуть конфликт на Украине на эти годы.
Газета Politico 26 мая сообщила, что в странах НАТО потребовали от Столтенберга большей ясности в вопросе о помощи Киеву с созданием фонда. По информации издания, в Восточной Европе уже сдержанно относятся к таким планам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля заявил, что помощь Запада киевскому режиму не изменит принципиально ситуацию на фронте. Выделение новых средств приведёт только к новым потерям на Украине.