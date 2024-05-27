Брюссель, 27 мая, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Страны — члены НАТО потребовали от генсека альянса Йенса Столтенберга большей ясности в вопросе о планах по поддержке Киева и в первую очередь — в вопросе о его намерении создать фонд в размере 100 млрд евро для оплаты поставок оружия Украине. Об этом 26 мая написал обозреватель издания Politico Стюарт Лау.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Лау, даже ближайшие партнёры Киева в Восточной Европе за кулисами начали сдержанно относиться к таким планам генсека НАТО, так как задаются вопросом, откуда может появиться такая большая денежная сумма.

«Страны [альянса] ожидают, что Столтенберг внесёт больше ясности [по этим вопросам] во время пражской встречи министров иностранных дел стран НАТО 30–31 мая», — написал он со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что ещё один чиновник из дружественной Киеву страны заявил, что не будет удивлён, если впоследствии сумму в 100 млрд евро пересмотрят, добавив, что союзники вынуждены будут искать способы, чтобы продемонстрировать Украине конкретную поддержку.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля Столтенберг заявил, что страны НАТО не предоставили Украине обещанную военную помощь. По его словам, задержки в поставках Киеву оружия привели к последствиям и успехам российских военных в зоне СВО.

Вечером 20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о помощи Украине в размере 61 млрд долларов. За документ проголосовали 311 конгрессменов, и ещё 112 выступили против него.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля заявил, что одобренная Конгрессом США помощь Киеву в размере 61 млрд долларов принципиально не поменяет ситуацию на поле боя. Он подчеркнул, что эти средства приведут только к потерям на Украине.