Вашингтон, 8 июня, 2024, 00:37 — ИА Регнум. Россия придерживается ограничений на развёрнутое ядерное оружие (ЯО), Вашингтон планирует действовать таким же образом, рассчитывая возобновить переговоры с Москвой о дальнейших шагах в этой области. Об этом 7 июня сообщил специальный помощник президента США, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие США

«Россия, по меньшей мере по состоянию на сегодняшний день, после приостановки участия в новом Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) <…>, продолжает видеть ценность в сохранении ограничений на развёрнутые ядерные вооружения. Это хорошо. Мы с этим согласны, поэтому поступаем аналогичным образом», — сказал он.

Вадди добавил, что США продолжат соблюдать положения договора до тех пор, пока Россия делает то же самое.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня Пранай Вадди проинформировал о внесении президентом США Джо Байденом изменений в стратегию по применению ядерного оружия. Указания призваны учитывать «реалии новой ядерной эры», рост ядерного арсенала Китая и необходимость «сдерживания» России, Китая и КНДР одновременно, пояснил помощник главы Белого дома. Он не исключил, что ядерный арсенал США будет увеличен.

В своём выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 7 июня президент Владимир Путин заявил, что Россия, в отличие от западных стран, никогда не «бряцала» ядерным оружием. Также российский лидер призвал не упоминать тему ядерного оружия всуе. Необходимости в его использовании у России нет, подчеркнул глава государства. В вопросе о применении ядерного оружия РФ руководствуется соответствующей доктриной, и поскольку эта доктрина является «живым инструментом», то в неё при необходимости могут быть внесены изменения, сказал Путин.