Вашингтон, 7 июня, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден некоторое время назад подписал новые указания об условиях применения ядерного оружия, сообщил 7 июня помощник Байдена, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности администрации США Пранай Вадди.

Иван Шилов ИА REGNUM

Указания призваны учитывать «реалии новой ядерной эры», рост ядерного арсенала Китая и необходимость «сдерживания» России, Китая и КНДР одновременно, сказал Вадди.

«В них (указаниях — Прим. ред.) также подтверждается наша приверженность использованию контроля над вооружениями и других средств для сведения к минимуму количества ядерного оружия, необходимого для достижения целей, и подтверждается, что США будут продолжать придерживаться ограничений по новому ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-3 — Прим. ред.) в течение всего срока действия договора при условии, что Россия будет делать то же самое», — заявил помощник Байдена.

Разрабатывать крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой, излучающие радиацию, или ядерное оружие, предназначенное для вывода на орбиту, США не планируют, добавил Вадди, заявив, что указанной работой якобы занимаются «противники США».

Не исключено, что ядерный арсенал США будет увеличен, сказал также помощник Байдена.

Как передавало ИА Регнум, ранее 7 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что России и США следует вновь сесть за стол переговоров, чтобы выработать соглашение, которое бы заменило ДСНВ. Ядерные страны должны возобновить диалог, дать обязательство по недопущению применения ядерного оружия и согласиться с тем, что никто не применит его первым, сказал Гутерриш.

В феврале 2023 года президент России Владимир Путин объявил о решении приостановить участие в ДСНВ в связи с тем, что Вашингтон, не соблюдая договор, пытается давить на Москву и обвинять её в несоблюдении соглашения.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что США давно нарушают «дух и букву» соглашения и нелегитимно вывели из-под зачёта около ста стратегических наступательных вооружений, а неоднократные требования России устранить это проигнорировали. В Кремле ситуацию назвали очень печальной, а в Госдуме заявили, что США давно рушат международную систему безопасности.

Ранее 7 июня в своём выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Владимир Путин сказал, что Россия, в отличие от западных стран, никогда не «бряцала» ядерным оружием.

Также президент призвал не поминать тему ядерного оружия всуе. Необходимости в применении ядерного оружия у России нет, сказал глава государства.

В вопросе о применении ядерного оружия Россия руководствуется соответствующей доктриной, и поскольку эта доктрина является «живым инструментом», то в неё при необходимости могут быть внесены изменения, сказал также Путин.