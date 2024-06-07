Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Всё нынешнее руководство Украины, включая главу киевского режима Владимира Зеленского, заменят. Об этом 7 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

IMAGO/Alexis Sciard/Global Look Press Владимир Зеленский

Он отметил, что украинские власти могут принимать любые меры, в том числе снижать мобилизационный возраст, так как их в конечном итоге заменят.

«Потом всё нынешнее руководство Украины заменят, я уже говорил об этом», — сказал Путин.

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Как передавало ИА Регнум, 5 июня Путин заявил, что Зеленского поменяют, как только тот сделает всё, чего требуют от него западные страны. В частности, по словам российского лидера, от Киева добиваются снизить призывной возраст на Украине до 18 лет. Путин считает, что на выполнение всех требований понадобится один год.

7 июня Путин отметил, что в связи с тем, что в конституции Украины ничего не сказано о продлении полномочий президента, то нахождение Зеленского в качестве главы киевского режима является узурпацией власти.

6 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад через некоторое время захочет убрать Зеленского с поста главы киевского режима. Представитель Кремля назвал этот факт очевидным.